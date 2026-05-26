Экс-тренер «Рубина» заявил, что не смотрит РПЛ: Уровень упал

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, который сейчас возглавляет азербайджанский «Туран Товуз», признался, что не смотрит чемпионат России.
— Что-то мне подсказывает, что матчи «Зенита» вам вряд ли интересно смотреть?
— Российский чемпионат не смотрю.
— Вообще?
— Вообще. Уровень упал, — сказал Бердыев на канале Cappuccino & Catenaccio Show.
Бердыев раскритиковал игру калининградской «Балтики» под руководством Андрея Талалаева.
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Балтика» стала одним из главных открытий чемпионата, заняв шестое место. Однако Бердыев признался, что практически не следит за российским футболом, поскольку считает, что уровень турнира снизился.
Во время эфира тренера спросили, смотрит ли он матчи «Балтики».
«Балтику» вообще не смотрю. «Балтика» бегает, мысли там мало. Мысли мало. Мне интеллект важен. Речь идет о команде в целом, о рисунке", — заявил Бердыев.
11 мая стало известно, что «Туран Товуз» под руководством российского специалиста гарантировал себе участие как минимум в Лиге конференций, благодаря чему Бердыев вернется в еврокубки.
Курбан Бердыев наиболее известен по работе с «Рубином», с которым дважды выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009 годах. Также казанский клуб под его руководством завоевал Кубок России сезона-2011/12 и два Суперкубка страны — в 2010 и 2012 годах.