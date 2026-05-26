Экс-тренер «Рубина» заявил, что не смотрит РПЛ: Уровень упал

Курбан Бердыев наиболее известен по работе с «Рубином», с которым дважды выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009 годах. Также казанский клуб под его руководством завоевал Кубок России сезона-2011/12 и два Суперкубка страны — в 2010 и 2012 годах.