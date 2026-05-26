Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Названа опасность, с которой может столкнуться «Спартак»

Шамиль Тарпищев рассказал, почему «Спартак» может в скором времени оказаться в опасности.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состав московского «Спартака» после победы команды в Суперфинале Кубка России. Его слова приводит «Советский спорт».

«У “Спартака” состав чемпионский. Вопрос в том, насколько Карседо сможет сплотить команду изнутри. Потому что очень много все-таки легионеров, а это всегда опасно», — заявил Тарпищев.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар». Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти красно-белые оказались сильнее — 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. Предыдущую победу в турнире команда одержала в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Теперь «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует в конце июля.