Названа опасность, с которой может столкнуться «Спартак»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состав московского «Спартака» после победы команды в Суперфинале Кубка России. Его слова приводит «Советский спорт».
«У “Спартака” состав чемпионский. Вопрос в том, насколько Карседо сможет сплотить команду изнутри. Потому что очень много все-таки легионеров, а это всегда опасно», — заявил Тарпищев.
В Суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар». Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти красно-белые оказались сильнее — 4:3.
Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. Предыдущую победу в турнире команда одержала в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.
Теперь «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует в конце июля.