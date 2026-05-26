Махачкалинское «Динамо» проведет сборы под Петербургом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летние тренировочные сборы перед новым сезоном РПЛ. Интервью опубликовано на «РБ Спорт».
«Наши сборы начнутся 20 июня — соберемся в Москве для медосмотра, а затем переедем в Санкт-Петербург. Есть хорошая база под Питером, там все, что нужно», — заявил Газизов.
По словам руководителя клуба, база ранее использовалась командами во время чемпионата мира.
«Она ранее использовалась командами перед чемпионатом мира. Будем готовиться к сезону там», — добавил генеральный директор махачкалинского клуба.
По итогам сезона-2025/26 команда Вадима Евсеева заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
В стыковых матчах махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» с общим счетом 3:0 и сохранило место в Российской премьер-лиге на следующий сезон.