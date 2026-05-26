Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» проведет сборы под Петербургом

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что команда будет готовиться к новому сезону в Ленинградской области.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летние тренировочные сборы перед новым сезоном РПЛ. Интервью опубликовано на «РБ Спорт».

«Наши сборы начнутся 20 июня — соберемся в Москве для медосмотра, а затем переедем в Санкт-Петербург. Есть хорошая база под Питером, там все, что нужно», — заявил Газизов.

По словам руководителя клуба, база ранее использовалась командами во время чемпионата мира.

«Она ранее использовалась командами перед чемпионатом мира. Будем готовиться к сезону там», — добавил генеральный директор махачкалинского клуба.

По итогам сезона-2025/26 команда Вадима Евсеева заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

В стыковых матчах махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» с общим счетом 3:0 и сохранило место в Российской премьер-лиге на следующий сезон.