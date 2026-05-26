Бердыев назвал отказ «Спартаку» единственным сожалением в жизни

Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза — она у меня сидит до сих пор. Плюс, у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких. Дальнее зарубежье, топ-5 лига. Говорили, что я попросил исключительные полномочия, трансферы? Нет, нет, нет. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно. Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно. Потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди. И здесь вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» переживаю все равно", — сказал Бердыев.