Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Бердыев назвал отказ «Спартаку» единственным сожалением в жизни

Главный тренер «Турана» Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio рассказал о том, почему в 2016 году отказался возглавить московский «Спартак».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: DINAMO-MX.RU

«Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз вот об этом. Здесь причина — это я сам. Со стороны “Спартака” все было на высшем уровне. Я встречался с Федуном два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани. Должен был прилететь туда, матч с “Рубином” был. Я был в “Ростове”. Обо всем договорились. И потом появляется предложение — какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом. Какой клуб? Это точно был не “Зенит”.

Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза — она у меня сидит до сих пор. Плюс, у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких. Дальнее зарубежье, топ-5 лига. Говорили, что я попросил исключительные полномочия, трансферы? Нет, нет, нет. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно. Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно. Потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди. И здесь вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» переживаю все равно", — сказал Бердыев.

Вместо Бердыева летом 2016 года «Спартак» возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел «красно-белых» к первому за 16 лет чемпионскому титулу в РПЛ. Бердыев спустя год вернулся в казанский «Рубин», после чего тренировал иранский «Трактор», «Сочи» и махачкалинское «Динамо».

С 2024 года Бердыев возглавляет «Туран», который привел к бронзовым медалям чемпионата Азербайджана. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций.