Бердыев назвал отказ «Спартаку» единственным сожалением в жизни

«Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз вот об этом. Здесь причина — это я сам. Со стороны “Спартака” все было на высшем уровне. Я встречался с Федуном два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани. Должен был прилететь туда, матч с “Рубином” был. Я был в “Ростове”. Обо всем договорились. И потом появляется предложение — какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом. Какой клуб? Это точно был не “Зенит”.
Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза — она у меня сидит до сих пор. Плюс, у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких. Дальнее зарубежье, топ-5 лига. Говорили, что я попросил исключительные полномочия, трансферы? Нет, нет, нет. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно. Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно. Потому что вроде как по рукам ударили, взрослые люди. И здесь вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» переживаю все равно", — сказал Бердыев.
Вместо Бердыева летом 2016 года «Спартак» возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел «красно-белых» к первому за 16 лет чемпионскому титулу в РПЛ. Бердыев спустя год вернулся в казанский «Рубин», после чего тренировал иранский «Трактор», «Сочи» и махачкалинское «Динамо».
С 2024 года Бердыев возглавляет «Туран», который привел к бронзовым медалям чемпионата Азербайджана. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций.