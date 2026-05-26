Губерниев оценил идею возвращения Дзюбы в «Спартак»

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об идее возвращения нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения пиара — этот переход будет мощнейшим. Если придёт и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в “Спартаке”. А если окажется в другой команде — тоже хорошо», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

23 мая Артем Дзюба покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал два сезона. Спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао высказался о возможности трансфера Дзюбы в московский клуб.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Дзюба выступал за красно-белых в Российской Премьер-лиге (РПЛ) с 2006-го по 2015 год с перерывами на аренду в клубы «Томь» и «Ростов». После ухода из «Спартака» форвард представлял «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».

