Губерниев оценил идею возвращения Дзюбы в «Спартак»

«С точки зрения пиара — этот переход будет мощнейшим. Если придёт и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в “Спартаке”. А если окажется в другой команде — тоже хорошо», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
23 мая Артем Дзюба покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал два сезона. Спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао высказался о возможности трансфера Дзюбы в московский клуб.
Дзюба является воспитанником «Спартака». Дзюба выступал за красно-белых в Российской Премьер-лиге (РПЛ) с 2006-го по 2015 год с перерывами на аренду в клубы «Томь» и «Ростов». После ухода из «Спартака» форвард представлял «Зенит», «Локомотив», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».