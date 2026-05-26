Защитник «Спартака» Рябчук объявил об уходе из клуба

Молдавский защитник Олег Рябчук опубликовал прощальный пост в соцсетях, обратившись к «Спартаку».
Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 9 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что 28-летний футболист покинет команду после завершения сезона-2025/26. Позднее главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску подтвердил эту информацию.
«Спасибо, “Спартак”, за последние три года! Было очень приятно», — написал Рябчук в соцсетях.
Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» в августе 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 18 матчей во всех турнирах и вместе с московской командой стал обладателем Кубка России. Всего на счету защитника 73 игры за красно-белых, в которых он отметился 5 голевыми передачами.