«Спартак» заявил, что Карседо снял семь проклятий с команды за полгода

Пресс-служба «Спартака» рассказала о достижениях главного тренера команды Хуана Карседо, отметив, что за полгода работы в московском клубе специалист сумел прервать сразу несколько неудачных серий.
В материале на официальном сайте красно-белых говорится, что всего за несколько месяцев Карседо помог команде избавиться от «проклятий», тянувшихся годами, а некоторые из них сохранялись десятилетиями.
Испанец стал первым тренером из Испании, которому удалось завоевать трофей в России. Кроме того, при нем «Спартак» впервые обыграл «Сочи» на стадионе «Фишт», а также впервые с 2020 года победил «Оренбург» на выезде.
Также красно-белые сумели впервые с 2012 года выиграть у «Зенита» в Санкт-Петербурге, а победа в серии пенальти в официальном матче стала для клуба первой с 1994 года. Помимо этого, москвичи впервые с 2021 года обыграли дома «Ахмат» и с третьей попытки взяли верх в финале Пути регионов Кубка России.
По итогам прошлого сезона «Спартак» под руководством Хуана Карседо выиграл Кубок России и финишировал на четвертом месте в РПЛ.