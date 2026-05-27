Бердыев выступил за полную отмену лимита в российском футболе

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio выступил за полную отмену лимита на легионеров в российском футболе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

73-летний специалист дважды выигрывал с казанским клубом чемпионат России (2008, 2009). Тогда в РПЛ позволялось выпускать на поле шесть или семь иностранных игроков.

Сейчас Бердыев тренирует «Туран» в чемпионате Азербайджана, где в прошлом сезоне фактически отменили лимит на легионеров. В заявке на матч может быть не более 17 иностранных игроков, при этом на поле одновренменно могут находиться 11 легионеров.

«Я всегда был против него. И вообще я за полную отмену. В данном случае конкуренция вырастает. И ты проходишь через сито конкуренции. В Азербайджане сейчас отменили лимит. Уровень вырос просто на порядок! Сейчас лидеры могут потерять очки с любой командой. Азербайджанцы, в том числе в нашей команде, усилий прилагают намного больше, чем в прошлом году. Потому что там у них было гарантированное место. Сейчас, прилагая больше усилий, попали в сборную. При прошлогодней системе не попали бы в сборную — они довольствовались тем, что они уже играют в составе своего клуба. Конкуренция — она везде. И бизнесом движет конкуренция. Точно так же и здесь — любой футболист растет. Время покажет.

Без лимита футболист уже не будет привязываться к зарплате. Потому что здесь он получает зарплату ту, которую он в Европе не получит. Он больше получает в России! А если он понимает, что здесь ему ничего не светит, он поедет в Европу — там пробивать себе дорогу. Я наш пример “Турана” привел. В том году знали, что в составе. А в этом году надо пахать. Начали пахать — в сборную попали! Никогда до этого не попадали», — сказал Бердыев.

В минувшем сезоне в РПЛ действовал лимит, позволявший включать в заявку на сезон не более 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более восьми иностранных игроков. В сезоне-2026/27 в РПЛ будет действовать лимит по формуле «12+7».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.