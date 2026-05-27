Бердыев выступил за полную отмену лимита в российском футболе

«Я всегда был против него. И вообще я за полную отмену. В данном случае конкуренция вырастает. И ты проходишь через сито конкуренции. В Азербайджане сейчас отменили лимит. Уровень вырос просто на порядок! Сейчас лидеры могут потерять очки с любой командой. Азербайджанцы, в том числе в нашей команде, усилий прилагают намного больше, чем в прошлом году. Потому что там у них было гарантированное место. Сейчас, прилагая больше усилий, попали в сборную. При прошлогодней системе не попали бы в сборную — они довольствовались тем, что они уже играют в составе своего клуба. Конкуренция — она везде. И бизнесом движет конкуренция. Точно так же и здесь — любой футболист растет. Время покажет.



Без лимита футболист уже не будет привязываться к зарплате. Потому что здесь он получает зарплату ту, которую он в Европе не получит. Он больше получает в России! А если он понимает, что здесь ему ничего не светит, он поедет в Европу — там пробивать себе дорогу. Я наш пример “Турана” привел. В том году знали, что в составе. А в этом году надо пахать. Начали пахать — в сборную попали! Никогда до этого не попадали», — сказал Бердыев.