В «Родине» ответили на вопрос, заинтересован ли клуб в Дзюбе

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал слухи об интересе московского клуба к нападающему «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе 37-летний нападающий объявил, что покинет тольяттинский клуб и летом станет свободным агентом. Сегодня спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что Дзюба с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Родине».

«Мы не ищем центрального нападающего. У нас есть футболисты, которые нас устраивают», — сказал Зинин.

По итогам минувшего сезона «Родина» стала чемпионом Первой лиги и впервые в своей истории вышла в РПЛ. Лидерами атаки московской команды были 28-летний Артем Максименко, 27-летний Иван Тимошенко, 32-летний Йорди Рейна и 23-летний Магомедхабиб Абдусаламов — суммарно они забили 41 гол.

Дзюба в минувшем сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. После последнего матча за «Акрон» 37-летний нападающий сообщил, что не собирается завершать карьеру.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.