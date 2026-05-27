Аршавин назвал Талалаева лучшим тренером сезона в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева лучшим тренером сезона в РПЛ. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».
По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева занял шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков.
«По осени и по началу весны — однозначно Талалаев. Мне кажется, его команда была узнаваема, с ней было очень неудобно играть», — заявил Аршавин.
Бывший футболист сборной России также отметил работу Михаила Галактионова в «Локомотиве», однако в итоге отдал предпочтение наставнику «Балтики».
«Стиль они продали. Вполне понятное сожительство тренера в клубе. “Балтику” через пять-десять лет мы будем ассоциировать с Андреем Викторовичем», — добавил Аршавин.
Аршавин также пожелал Талалаеву помириться с Владиславом Радимовым, с которым у специалиста ранее возникали публичные разногласия.