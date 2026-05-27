Мостовой объяснил, почему Дзюба и Кокорин еще нужны РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем Артема Дзюбы и Александра Кокорина. По мнению экс-футболиста, оба нападающих могли бы пригодиться клубам Российской премьер-лиги, сообщает «РБ Спорт».
«Однозначно! И тот, и другой. Артем, не забывайте, в “Акроне” был одним из лучших. И мы видим, что “Акрон” с ним и без него — это две разные команды», — сказал Мостовой.
Мостовой отметил, что Дзюба уже не делает большой объем беговой работы, но по-прежнему полезен за счет борьбы, скидок и передач.
«Хотя мы понимаем, что он не много двигается, не бегает, но выигрывает столько единоборств, скидывает, отдает. Я думаю, в любом случае он пригодился бы какой-нибудь команде», — добавил он.
Говоря о Кокорине, Мостовой напомнил, что форвард несколько лет выступал в Европе. При этом эксперт считает, что сам футболист должен решать, нужно ли ему возвращаться в Россию.
«Кокорин несколько лет провел в Европе, да, пускай на Кипре — какая разница. И он помоложе, не забывайте. Александр здесь сам выбирает, в плане того, что была история. Он с ней всю жизнь будет жить. Я думаю, это сыграло огромную роль. Может, он не захочет вернуться — зачем?» — сказал Мостовой.
На вопрос, каким именно клубам могли бы подойти Дзюба и Кокорин, Мостовой отвечать не стал.
«Я не хочу советы давать. У нас же все в футболе разбираются, поэтому не буду. Но все мои слова, которые я говорил год-два назад, все сбываются», — заявил он.
По итогам сезона-2025/26 Дзюба покинул «Акрон», а Кокорин — кипрский «Арис».