Мостовой ответил Тихонову: «Слушайте футбольных людей»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на слова Андрея Тихонова о критике «Краснодара». Ранее Тихонов заявил, что не согласен с Мостовым и что у него «свои тараканы в голове», сообщает Sports.ru.
В ответ Мостовой заявил «Советскому спорту», что его мнение основано на большом игровом опыте в России и европейских чемпионатах.
«Я живу в своем мире и в мире футбола. Тот богатейший опыт — не только российского чемпионата, но и европейских — сам за себя говорит. Многие просто многого не понимают и не знают», — сказал Мостовой.
Экс-футболист также отметил, что не считает свои высказывания критикой ради критики.
«Они в Европе-то никто не играли, не знают, как этот опыт зарабатывать. У меня свое мнение. И когда говорят “критика” — я говорю: это не критика, это правда. Я что-то обманываю?» — добавил он.
Мостовой резко высказался о людях, которые, по его мнению, избегают прямых оценок и подстраиваются под окружающих.
«Многие этим занимаются: лижут, подлизывают. Я говорю: слушайте футбольных людей, которых знает вся Европа», — заявил Мостовой.
Тихонов до этого защищал «Краснодар» после сезона, в котором команда заняла второе место в РПЛ и уступила «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Он отметил, что «быки» провели ровный сезон ограниченной обоймой и поддержал главного тренера Мурада Мусаева.
Мостовой во время игровой карьеры выступал за испанские «Сельту» и «Алавес», французские «Страсбур» и «Кан», а также португальскую «Бенфику».