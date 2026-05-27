РПЛ приняла «Родину» и «Факел» вместо «Пари НН» и «Сочи»

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги приняло решение об изменении состава участников турнира. Из лиги исключены «Пари НН» и «Сочи», а новыми участниками РПЛ стали московская «Родина» и воронежский «Факел», сообщается на официальном сайте лиги.
Решение принято по итогам сезона-2025/26. «Родина» и «Факел» получили право выступать в РПЛ после успешного сезона в Первой лиге.
«Пари НН» и «Сочи» покидают состав участников премьер-лиги. Таким образом, в новом сезоне их места займут клубы из Москвы и Воронежа.
Для «Родины» это будет дебютное выступление в Российской премьер-лиге. «Факел» возвращается в высший дивизион после сезона в Первой лиге.
Окончательный состав участников нового сезона РПЛ формируется после решений общего собрания и прохождения клубами необходимых процедур допуска.