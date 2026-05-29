Непомнящий поддержал ставку ЦСКА на местного тренера

Бывший советник президента армейцев Валерий Непомнящий считает, что в клубах должны работать специалисты с историей в команде.

Источник: РИА "Новости"

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поддержал возможное назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев на постоянной основе. Ранее сообщалось, что клуб формирует штаб специалиста, который считается фаворитом на эту должность, сообщает «Матч ТВ».

«Если ЦСКА берет вектор на то, чтобы в клубе был местный специалист, я давно за! В ЦСКА, так же как и в “Спартаке”, так же как и в “Динамо”, должны работать люди, в которых есть шлейф клуба, какая-то история», — сказал Непомнящий.

Эксперт отметил, что в тренерский штаб армейцев могли бы войти люди, связанные с клубом. В качестве примеров он назвал Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

«Если брать армейцев, есть еще и Игнашевич, Березуцкий, если штаб будет создан из таких людей, то почему бы и нет?» — добавил Непомнящий.

Непомнящий также не согласился с предположением, что Игдисамов пока не готов к самостоятельной работе во главе ЦСКА.

«Нет. Я почти не знаком с его биографией, но история знает примеры, когда приходит молодой тренер и добивается того, чего от него ждали», — заявил он.

Игдисамов стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после отставки Фабио Челестини. По итогам сезона армейцы набрали 51 очко и заняли пятое место в таблице Мир РПЛ.