Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Аршавин объяснил, чем его зацепила работа экспертом

Бывший футболист сборной России рассказал, что работа на телевидении помогает ему оставаться вовлеченным в футбол.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, чем ему нравится работа экспертом на телевидении. В пятницу, 29 мая, экс-игроку «Зенита» и «Арсенала» исполнилось 45 лет, сообщает «Матч ТВ».

«После завершения карьеры переход был очень плавным, точнее даже быстрым. Я работаю, востребован в роли эксперта на “Матч ТВ”. Мне это нравится тем, что я смотрю матчи, которые я, наверное, не смотрел бы», — сказал Аршавин.

Аршавин отметил, что ему нравится работать у поля, оставаться внутри футбольной среды и делиться своим видением игры.

«Мне нравится работать у поля, я вовлечен в футбол, мне нравятся люди на канале, которые меня окружают, не только комментаторы, а люди, которых не показывают по телевидению. Я могу высказываться и доводить свое видение до людей», — добавил он.

Также Аршавин рассказал о работе функционером в «Зените». Сейчас он занимает должность заместителя председателя правления петербургского клуба по спортивному развитию.

«Как функционер я мечтаю о победах, потому что неважно, играешь ты или руководишь, главная цель — это побеждать там, где ты участвуешь. Я руковожу академией “Зенита”, но, естественно, если мы увидим пять человек именно основного состава, то это будет счастьем не только для меня, но и всех людей, которые связаны с академией», — заявил Аршавин.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008, а на клубном уровне выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».