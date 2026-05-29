Аршавин объяснил, чем его зацепила работа экспертом

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, чем ему нравится работа экспертом на телевидении. В пятницу, 29 мая, экс-игроку «Зенита» и «Арсенала» исполнилось 45 лет, сообщает «Матч ТВ».
«После завершения карьеры переход был очень плавным, точнее даже быстрым. Я работаю, востребован в роли эксперта на “Матч ТВ”. Мне это нравится тем, что я смотрю матчи, которые я, наверное, не смотрел бы», — сказал Аршавин.
Аршавин отметил, что ему нравится работать у поля, оставаться внутри футбольной среды и делиться своим видением игры.
«Мне нравится работать у поля, я вовлечен в футбол, мне нравятся люди на канале, которые меня окружают, не только комментаторы, а люди, которых не показывают по телевидению. Я могу высказываться и доводить свое видение до людей», — добавил он.
Также Аршавин рассказал о работе функционером в «Зените». Сейчас он занимает должность заместителя председателя правления петербургского клуба по спортивному развитию.
«Как функционер я мечтаю о победах, потому что неважно, играешь ты или руководишь, главная цель — это побеждать там, где ты участвуешь. Я руковожу академией “Зенита”, но, естественно, если мы увидим пять человек именно основного состава, то это будет счастьем не только для меня, но и всех людей, которые связаны с академией», — заявил Аршавин.
Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008, а на клубном уровне выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».