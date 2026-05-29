Аршавин объяснил, чем его зацепила работа экспертом

«Как функционер я мечтаю о победах, потому что неважно, играешь ты или руководишь, главная цель — это побеждать там, где ты участвуешь. Я руковожу академией “Зенита”, но, естественно, если мы увидим пять человек именно основного состава, то это будет счастьем не только для меня, но и всех людей, которые связаны с академией», — заявил Аршавин.