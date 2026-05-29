Губерниев назвал форварда «Краснодара» лучшим в РПЛ

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом прошедшего сезона Российской премьер-лиги, сообщает «Матч ТВ».
«Кордоба», — сказал Губерниев, отвечая на вопрос о лучшем игроке минувшего сезона РПЛ.
Кордобе 33 года. В сезоне-2025/26 колумбийский форвард провел 28 матчей в МИР РПЛ, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач.
По итогам чемпионата Кордоба стал лучшим бомбардиром турнира. В заключительном туре он отличился в матче с «Оренбургом», который завершился победой «Краснодара» со счетом 3:0.
«Краснодар» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице. Команда уступила чемпионский титул петербургскому «Зениту».