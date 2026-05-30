Генич об Игдисамове: Будем честны — ЦСКА просто не договорился с другими тренерами

39-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба в начале мая после ухода Фабио Челестини. Ранее появлялась информация о том, что красно-синие в ближайшее время утвердят Игдисамова в должности.
«На мой взгляд, если ЦСКА собирается вернуться в борьбу за чемпионство… Ну, наверное, для Игдисамова еще рановато. Но я тут скорее скептически отношусь. Очень приятный молодой человек, позвольте мне его так называть, потому что он помоложе меня. И он очень сдержанный, но, говорят, когда надо, эмоций может двинуть. У него хороший контакт с командой», — заявил Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».
По его словам, специалисту еще рано занимать пост главного тренера.
«Думаю, он еще не досидел вторым: где-то рядом с командой быть, рядом с другим тренером, на мой взгляд. Давай, будем честны, ЦСКА просто не договорился с другими тренерами. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: “Давайте своего оставим, рискнем”. Но своего они уже пробовали Алексея Березуцкого, Олича, сейчас — Игдисамов. Не знаю, у меня сейчас относительно ЦСКА определенный скептицизм», — добавил комментатор.