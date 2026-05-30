«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом клуба

Защитник Сергей Петров продлил контракт с футбольным клубом «Краснодар». Как сообщается на официальном сайте команды, новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2027 года.
Петров является рекордсменом «Краснодара» по числу проведенных матчей. На его счету 339 игр, 15 забитых мячей и 20 голевых передач.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 16 встречах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
В период с 2016 по 2020 год Петров провел пять матчей и забил один гол в составе сборной России.
По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги вслед за «Зенитом», а также уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России.