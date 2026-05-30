Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона

Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим футболистом московского «Динамо» по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
По итогам голосования болельщиков Тюкавин набрал 54% голосов. Второе место занял Бителло с 36%, третьим стал Николас Маричаль, получивший 7% голосов.
В завершившемся сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах и забил 13 мячей.
В сентябре Тюкавин вернулся на поле после тяжелой травмы. Нападающий получил разрыв крестообразной связки правого колена в мартовском матче чемпионата России против «Ростова» и перенес операцию.
По итогам сезона-2025/26 московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.