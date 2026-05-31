Дзюба сказал, каких игроков не хватает «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, какие позиции, по его мнению, нужно усилить московскому «Спартаку», сообщает «Матч ТВ».
Футболист оценил работу «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо. Дзюба признался, что поначалу не был уверен в успехе тренера, но отметил, что результат стал главным аргументом.
«Соглашусь, что не особо сначала верил, что получится. Все познается в результате. Кубок России сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов, как мы смеемся в кулуарах. Сейчас, чтобы дойти до финала, надо обыграть всех грандов. Болельщики “Спартака” заслужили. Но чисто по-спортивному “Краснодар” жалко», — сказал Дзюба.
По мнению форварда, красно-белым нужно усилить как оборону, так и линию атаки.
«Спартаку» нужен лидер в защите, много крутых футболистов, но не хватает центрального нападающего, я не намекаю на себя, но нужен форвард, который будет забивать 15−20 голов за сезон", — добавил Дзюба.
На прошлой неделе 37-летний Дзюба сообщил «Матч ТВ», что покидает тольяттинский «Акрон». При этом футболист заявил, что намерен продолжить карьеру в одном из российских клубов.
В прошедшем сезоне «Спартак» стал обладателем Кубка России. В финале красно-белые обыграли «Краснодар».