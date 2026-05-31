Зиньковский вернется в «Спартак» после аренды в «Сочи»

Полузащитник стал самым результативным игроком сочинской команды в РПЛ по системе «гол+пас».

Источник: ФК "Сочи"

Полузащитник Антон Зиньковский завершил выступления за «Сочи» на правах аренды и вернется в «Спартак», сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

По окончании срока арендных соглашений «Сочи» покидают защитник Сергей Волков, полузащитники Максим Мухин, Дмитрий Васильев и Зиньковский, а также нападающие Густаво Сантос и Артем Корнеев.

Зиньковский, права на которого принадлежат «Спартаку», провел за «Сочи» 31 матч во всех турнирах. На его счету 4 гола и 3 результативные передачи.

По итогам сезона полузащитник стал самым результативным игроком команды в МИР РПЛ по системе «гол+пас». В клубе поблагодарили футболистов за профессионализм и самоотдачу.

Также «Сочи» привел статистику других арендованных игроков. Волков, выступавший за команду из аренды у «Зенита», провел 22 матча и сделал одну голевую передачу, Мухин из ЦСКА сыграл 24 встречи и забил один мяч.

Васильев, также арендованный у «Зенита», провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал одну передачу. Густаво Сантос сыграл 6 матчей и отметился одной передачей, а Корнеев из «Локомотива» провел 10 игр и дебютировал в РПЛ.