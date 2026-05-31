Вратарь «Спартака» Помазун впервые получил звание лучшего игрока месяца

Помазуну 29 лет. В течение месяца он принял участие в одном матче. 24 мая «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти) и стал обладателем Кубка России. В добавленное время главный тренер «красно-белых» Хуан Карлос Карседо заменил Максименко на Помазуна, который отразил два удара в послематчевой серии.