Вратарь «Спартака» Помазун впервые получил звание лучшего игрока месяца

Илья Помазун признан лучшим игроком московского «Спартака» по итогам мая, о чём сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: ФК "Спартак"

По результатам голосования болельщиков голкипер набрал 50% голосов. Он обошёл Александра Максименко, Руслана Литвинова, Эсекьеля Барко и Пабло Солари. Как отмечается в сообщении, вратарь удостоен этого звания впервые после перехода из столичного ЦСКА в феврале 2025 года.

Помазуну 29 лет. В течение месяца он принял участие в одном матче. 24 мая «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти) и стал обладателем Кубка России. В добавленное время главный тренер «красно-белых» Хуан Карлос Карседо заменил Максименко на Помазуна, который отразил два удара в послематчевой серии.