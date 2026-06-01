Карседо обозначил цели «Спартака» после победы в Кубке России

В минувшем сезоне «Спартак» стал обладателем Кубка России, а также занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.
— Мы готовы к борьбе за золото?
— Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул.
— Головокружение от кубкового успеха нам не грозит?
— Весь мой жизненный опыт подсказывает, что только постоянный труд приносит результат. Победа в Кубке — это прекрасно. Но это маленькая часть будущего успеха. Она не должна нас успокаивать. Она должна мотивировать добиваться большего. Мы сделаем все, чтобы ребята не расслабились, а, наоборот, были еще более мотивированными. Спартаковской семье нужен чемпионский титул, — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».
Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года, сменив на посту серба Деяна Станковича. Соглашение испанского специалиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2028 года.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти