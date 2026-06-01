Барко отказался от зарплаты в 4 млн евро в год в «Спартаке»

Действующий контракт 27-летнего аргентинца с «красно-белыми» действует до лета 2027 года.
«Они ему предложили четыре миллиона евро в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких двух с половиной речи не идет уже. Почему он не согласился? Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ — он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: четыре миллиона — нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока», — сказал Гурцкая.
Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач.
До переезда в Россию Барко выступал за «Индепендьенте» и «Атланту Юнайтед». Также он провел три матча за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2020 года в Токио.