Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Барко отказался от зарплаты в 4 млн евро в год в «Спартаке»

Спортивный агент Тимур Гурцкая рассказал, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отказался продлевать контракт с московским клубом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

Действующий контракт 27-летнего аргентинца с «красно-белыми» действует до лета 2027 года.

«Они ему предложили четыре миллиона евро в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких двух с половиной речи не идет уже. Почему он не согласился? Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ — он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: четыре миллиона — нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока», — сказал Гурцкая.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач.

До переезда в Россию Барко выступал за «Индепендьенте» и «Атланту Юнайтед». Также он провел три матча за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2020 года в Токио.