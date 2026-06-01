Радимов считает, что Шварц ничем не сильнее Карпина

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о назначении на пост главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца. Об этом сообщает «РБ Спорт».

47-летний немецкий специалист вернулся в «Динамо» 22 мая, подписав с московским клубом трехлетний контракт. Ранее Шварц возглавлял «бело-голубых» в период с 2020 по 2022 год.

«Разве мы можем сказать, что Карпин слабее Шварца? Нет, конечно. Но “Динамо” выбирает тот шаг, который уже был, дают Шварцу довести до конца. И в одну реку можно войти дважды, тут не вижу проблемы, сколько примеров в мировом футболе мы знаем. По поводу титулов тоже соглашусь, но сколько лет “Динамо” уже без них? Мне кажется, надо выбрать единую цель, какое-то единое движение, направление, которое будет способствовать всему этому. Потому что для этого все есть — воспитанники, состав, база, стадион болельщики», — сказал Радимов, выступаший за «Динамо» в 1999 году.

Также Радимов высказался о работе спортивного директора «бело-голубых» Желько Бувача, который занимает этот пост с февраля 2020 года.

«Да вообще вот это сложная история. Он так давно работает, меняются тренеры, всех вокруг обвиняют, обвиняют Карпина, Гусева, Личку, но только не Бувача. История довольно-таки спорная. Недавно Ибрагимович в роли советника руководства “Милана” аж подрался с Массимилиано Аллегри, обсуждая кандидатуру третьего вратаря! А Бувач везде как-то тихо, спокойно, тише воды, ниже травы. И опять его продлили… Хотя традиционно, если что-то не идет, эти должности в клубах меняются. Но для “Динамо”, видимо, это главная фигура», — отметил Радимов.

«Динамо» завершило минувший сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6). Команда начинала сезон под руководством Валерия Карпина, который покинул клуб в ноябре 2025 года, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.

