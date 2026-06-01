«Спартак» установил рекорд России по доходам в дни матчей

За минувший год «красно-белые» в дни домашних матчей заработали 2,11 млрд рублей — в среднем около 95,9 млн рублей с каждой игры. Впервые в истории российского спорта годовая выручка клуба от продажи билетов, атрибутики и еды превысила 25 млн евро.