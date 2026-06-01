«Спартак» установил рекорд России по доходам в дни матчей

За минувший год «красно-белые» в дни домашних матчей заработали 2,11 млрд рублей — в среднем около 95,9 млн рублей с каждой игры. Впервые в истории российского спорта годовая выручка клуба от продажи билетов, атрибутики и еды превысила 25 млн евро.
Доходы «Зенита» в дни матчей составили около 2,07 млрд рублей, «Краснодара» — 1,48 млрд рублей. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — единственные клубы, чьи matchday-доходы превысили один миллиард рублей. Меньше всех в дни матчей заработали «Ахмат» (8,1 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (26,9 млн рублей) и «Пари НН» (44,7 млн рублей).
Также РФС сообщил, что расходы клубов РПЛ на развитие молодежного футбола увеличились на 28% — до 7,77 млрд рублей.
«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).
18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.