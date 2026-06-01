Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.06
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.23
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.42
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.00
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.96
П2
5.25
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

«Спартак» установил рекорд России по доходам в дни матчей

Московский «Спартак» установил рекорд России по доходам в дни матчей. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

За минувший год «красно-белые» в дни домашних матчей заработали 2,11 млрд рублей — в среднем около 95,9 млн рублей с каждой игры. Впервые в истории российского спорта годовая выручка клуба от продажи билетов, атрибутики и еды превысила 25 млн евро.

Доходы «Зенита» в дни матчей составили около 2,07 млрд рублей, «Краснодара» — 1,48 млрд рублей. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — единственные клубы, чьи matchday-доходы превысили один миллиард рублей. Меньше всех в дни матчей заработали «Ахмат» (8,1 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (26,9 млн рублей) и «Пари НН» (44,7 млн рублей).

Также РФС сообщил, что расходы клубов РПЛ на развитие молодежного футбола увеличились на 28% — до 7,77 млрд рублей.

«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).

18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.