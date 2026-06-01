Глушаков: Я готов тренировать в РПЛ. Сделаю «Спартак» чемпионом

39-летний Глушаков завершил игровую карьеру в октябре 2025 года, после чего прошел обучение на тренера в академии РФС. На данный момент у него есть лицензия категории А, позволяющая работать помощником главного тренера в РПЛ.
«Я уже три раза прошел переаттестацию. У меня есть стремление, идеи, мысли и задачи, но не хочется плясать под чью‑то дудку. Мне можно сразу начинать работать наверху — я картину не испорчу, и в высших лигах тренировать проще, чем в низших, где такое болото… Есть отличные примеры Ещенко и Комбарова, которые работают в этих дивизионах.
Зачем мне внизу тренировать? Опыта набираться? Я на детях могу поучиться, опыта наберусь, но все зависит от бюджета клуба и подбора игроков. Если этих двух факторов нет, то ничего склеить не получится. Я готов тренировать в РПЛ легко, хоть завтра! Сделаю “Спартак” чемпионом, но только парочку футболистов уберу, куплю новых — и все», — сказал Глушаков.
Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, проведя за клуб 173 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. В сезоне-2016/17, будучи капитаном команды, он помог «красно-белым» впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.
Также Глушаков выступал за «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и ереванский «Урарту».
«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).