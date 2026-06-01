Глушаков: Я готов тренировать в РПЛ. Сделаю «Спартак» чемпионом

«Я уже три раза прошел переаттестацию. У меня есть стремление, идеи, мысли и задачи, но не хочется плясать под чью‑то дудку. Мне можно сразу начинать работать наверху — я картину не испорчу, и в высших лигах тренировать проще, чем в низших, где такое болото… Есть отличные примеры Ещенко и Комбарова, которые работают в этих дивизионах.



Зачем мне внизу тренировать? Опыта набираться? Я на детях могу поучиться, опыта наберусь, но все зависит от бюджета клуба и подбора игроков. Если этих двух факторов нет, то ничего склеить не получится. Я готов тренировать в РПЛ легко, хоть завтра! Сделаю “Спартак” чемпионом, но только парочку футболистов уберу, куплю новых — и все», — сказал Глушаков.