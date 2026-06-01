Суд взыскал с «Крылья Советов» 12 млн рублей

Изначально истец требовал около 146 млн рублей, а в марте увеличил сумму до 160 млн руб. Ранее суд уже взыскал с клуба более 923 млн рублей по аналогичному делу. Апелляция отклонила жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Обязательства возникли по двум кредитным договорам 2011 года. Новикомбанк, подконтрольный корпорации «Ростех», перечислил клубу 671 млн и 308 млн руб. В 2016 году банк передал права требования по кредитам компании «РТ-Капитал», которая и подала текущий иск. В феврале текущего года пресс-служба «Крыльев Советов» заявила, что клуб в полном размере погасил долг перед компанией «РТ-Капитал».
Самарские «Крылья Советов» завершили сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) на11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка за 30 туров.