«Спартак» отказался отпускать своего лидера в аренду в Аргентину

Московский «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по аренде полузащитника Эсекьеля Барко. Об этом сообщает издание Clarin.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 27-летний аргентинец намерен вернуться на родину, чтобы быть ближе к дочери. При этом Барко проинформировал руководство «красно-белых» о желании продлить контракт, истекающий в следующем сезоне, однако попросил отправить его в аренду на один сезон.

«Индепендьенте», воспитанником которого является Барко, предложил «Спартаку» бесплатно арендовать игрока и выкупить 50% прав на полузащитника. Российский клуб отказался от такого варианта сделки. Ожидается, что в ближайшее время «Индепендьенте» направит «Спартаку» новое предложение по Барко, включающее денежную компенсацию за аренду.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Барко отклонил предложение «Спартака» о продлении контракта с повышением зарплаты до четырех миллионов евро в год.

«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).

18 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.