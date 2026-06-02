Мурад Мусаев: не все хотели второго чемпионства «Краснодара»

«Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. В этом году “Краснодар” — команда № 1 в России по проценту заполняемости своей арены. На наш 33-тысячный стадион приходило в среднем больше 29 тысяч зрителей. Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума! Все смотрят футбол, даже женщины и бабушки. Даже когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: “Вы для нас все равно чемпионы”.



Эта поддержка дает нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше. Мы не хотим ориентироваться на людей, которые желают “Краснодару” чемпионства назло “Зениту”. Мы играем для своих болельщиков и своего города. Вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, эти люди всегда с командой, и мы очень ими дорожим», — сказал Мусаев.