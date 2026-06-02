Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Мурад Мусаев: не все хотели второго чемпионства «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «Чемпионату» заявил, что не все нейтральные болельщики поддерживали «быков» в борьбе за второе чемпионство в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

«Краснодар» не смог защитить прошлогодний титул, уступив два очка «Зениту». Ключевая потеря очков произошла в предпоследнем, 29-м туре, когда команда Мусаева на выезде уступила московскому «Динамо» (1:2).

«Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. В этом году “Краснодар” — команда № 1 в России по проценту заполняемости своей арены. На наш 33-тысячный стадион приходило в среднем больше 29 тысяч зрителей. Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума! Все смотрят футбол, даже женщины и бабушки. Даже когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: “Вы для нас все равно чемпионы”.

Эта поддержка дает нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше. Мы не хотим ориентироваться на людей, которые желают “Краснодару” чемпионства назло “Зениту”. Мы играем для своих болельщиков и своего города. Вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, эти люди всегда с командой, и мы очень ими дорожим», — сказал Мусаев.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.