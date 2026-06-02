Никитин поддержал назначение Игдисамова в ЦСКА

Бывший защитник «Химок» Алексей Никитин поддержал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».
В понедельник армейский клуб объявил, что 39-летний специалист утвержден в должности главного тренера команды. С Игдисамовым подписан контракт по схеме «2+2».
«Он уже 15 лет является тренером. Выпустил из молодежки половину того состава ЦСКА, который сейчас играет в основной команде на ведущих ролях. Однозначно у него есть хороший контакт с коллективом», — сказал Никитин.
По словам бывшего футболиста, для Игдисамова также важно, что в клубе сформирован достаточно широкий тренерский штаб.
«Хорошо, что у него подобрался довольно обширный тренерский штаб, где есть на кого опереться. Можно пожелать только удачи, а дальше время покажет», — добавил Никитин.
После ухода Фабио Челестини Игдисамов исполнял обязанности главного тренера ЦСКА. Под его руководством команда провела три заключительных матча сезона-2025/26.
В FONBET Кубке России армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1, а в МИР РПЛ обыграли «Пари НН» — 2:1 и «Локомотив» — 3:1. По итогам чемпионата России ЦСКА занял пятое место.