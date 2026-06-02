Генич объяснил, почему Черданцева зря критикуют

Комментатор Константин Генич высказался о работе коллеги Георгия Черданцева и объяснил, почему считает его сильным партнером по эфиру, сообщает «Советский спорт».
По словам Генича, Черданцев хорошо чувствует эмоциональные эпизоды матча и умеет правильно использовать голос во время репортажа.
«Георгий — солист по натуре. И я прекрасно понимаю его главные скиллы, знаю, что никто так эмоционально не отработает момент, как он. У Черданцева нет “мэканий”, “бэканий”, очень правильная тональность перехода голоса», — сказал Генич.
Комментатор отметил, что при совместной работе иногда специально делает паузу, чтобы дать Черданцеву закончить эмоциональный фрагмент.
«Поэтому, работая с ним, я в каких-то ситуациях просто замолкаю, чтобы он успел на выдохе все произнести. Поэтому ему комфортно. Плюс, мы же примерно одного возраста. Нам легко быть на одной волне», — добавил Генич.
Генич также ответил на критику в адрес Черданцева. По его мнению, недовольные зрители не всегда понимают особенности манеры коллеги.
«А те, кто грешит на Георгия Владимировича, не понимают его психотипа. Ему нет равных по умению дать эмоции в нужный момент и при этом не захлебнуться, не сфальшивить», — заявил Генич.
Он назвал Черданцева «лучшим другом эфира» и отметил, что тот умеет удачно развивать тему, если во время репортажа возникает пауза.