Гафуров объяснил увольнение Шпилевского из «Пари НН»

Генеральный директор «Центра управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров объяснил решение «Пари НН» расстаться с главным тренером Алексеем Шпилевским в концовке сезона, сообщает «Матч ТВ».
Шпилевский покинул пост главного тренера нижегородской команды в конце апреля. По итогам сезона МИР РПЛ «Пари НН» занял 15-е место и не смог сохранить место в элитном дивизионе.
«Я понимаю, что спорт для этого и создан, чтобы его обсуждали и комментировали, чтобы спускать свой негатив. Просто персонально это не совсем корректно. Что касается ситуации с увольнением Шпилевского, думаю, любой человек, который работает в индустрии спорта, прекрасно понимает, что снаружи картинка кажется одной, а внутри она может быть совершенно иной», — сказал Гафуров.
По словам функционера, в клубе верили в Шпилевского и хотели, чтобы у специалиста получилось исправить ситуацию.
«Мы верили в Шпилевского. Это талантливый специалист, и за его дальнейшей карьерой будет интересно наблюдать. Но нам нужно было расстаться, и, на наш взгляд, это нужно было сделать именно тогда», — отметил Гафуров.
Он добавил, что решение принималось из-за необходимости отреагировать на положение команды в таблице.
«Команде была необходима встряска, чтобы получить больше шансов хоть на процентик. Это не мы придумали. Все обсуждают, как мы поменяли тренера за три тура до конца чемпионата, но есть другая именитая команда, которая сделала то же самое за два», — заявил Гафуров.
«Пари НН» выступал в РПЛ с сезона-2021/22. После вылета команда продолжит выступление в Первой лиге.