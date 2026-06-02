«Пари НН» объявил об уходе трех футболистов

Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе из команды трех игроков по окончании срока аренды.

Команду покинули Олакунле Олусегун, Егор Смелов и Алекс Сарфо. Футболисты выступали за «Пари НН» на правах аренды. Они вернулись в «Краснодар», московское «Динамо» и кипрский «Арис» соответственно.

— ФК «Пари НН» благодарит футболистов за игру. Мы желаем Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов и удачи в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Олусегун провел за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету Смелова 17 матчей и две результативные передачи за клуб. Сарфо принял участие в 14 встречах команды.

В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 23 очками. Команда покинула высший дивизион чемпионата России после пяти лет пребывания в нем. С сезона-2026/27 «Пари НН» будет выступать в Первой лиге.