Губерниев поддержал назначение Игдисамова в ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».
В понедельник армейский клуб объявил, что 39-летний специалист утвержден в должности главного тренера команды. С Игдисамовым подписан контракт по схеме «2+2».
«Я же знаменитый футбольный обозреватель, ко мне прислушиваются люди, в том числе и в руководстве ЦСКА», — сказал Губерниев.
Комментатор сравнил ситуацию с тем, как ранее обращал внимание на потенциал вратаря Матвея Сафонова, когда тот уже был первым номером в российском футболе.
«В свое время, когда [Матвей] Сафонов уже был первым вратарем страны, даже некоторым образом конфликтовал с Черчесовым и Карпиным, меня спрашивали: “Что ты к нему привязался? Он тебе сын или брат?” А я видел потенциал, потому что умею его разглядывать в людях», — отметил Губерниев.
По словам ведущего, в Игдисамове также заметен тренерский потенциал.
«Так вот, потенциал Игдисамова очевиден: он способный. Руководство ЦСКА выбрало единственно правильное решение. Желаю всяческих удач Игдисамову, он уже вырос как тренер, а мы должны доверять своим», — заявил Губерниев.
Комментатор добавил, что клубу не стоило снова приглашать иностранного специалиста на дорогостоящий контракт.
«Приглашать очередного “прости, господи”, чтобы платить ему кучу денег при расторжении контракта — не наш путь. Браво, руководство ЦСКА», — сказал Губерниев.
Игдисамов начал тренерскую карьеру в академии казанского «Рубина» в 2011 году. С 2019 по 2026 год он работал в ЦСКА с юниорскими и молодежными командами разных возрастов.