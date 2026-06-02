Хомуха оценил риск назначения Игдисамова в ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейского клуба, сообщает «Матч ТВ».
В понедельник ЦСКА объявил, что 39-летний специалист утвержден в должности главного тренера команды. Контракт с Игдисамовым подписан по схеме «2+2».
«Несомненно, определенный риск есть. Но если не доверять молодым тренерам, то никто не вырастет», — сказал Хомуха.
«Думаю, перед тренерским штабом в следующем сезоне будут стоять задачи: попасть в призовую тройку и побороться за Кубок», — добавил бывший футболист.
Игдисамов исполнял обязанности главного тренера ЦСКА в концовке сезона-2025/26 после ухода Фабио Челестини. Под его руководством армейцы провели три матча.
В FONBET Кубке России ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:1. В чемпионате России команда победила «Пари НН» — 2:1 и «Локомотив» — 3:1. По итогам сезона МИР РПЛ армейцы заняли пятое место.
Ранее Игдисамов работал в системе ЦСКА с юниорскими и молодежными командами. Теперь специалист получил полноценный контракт во главе основной команды.