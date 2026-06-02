Тюкавин ответил, пишет ли за него диплом искусственный интеллект

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, что в ближайшее время защитит дипломную работу в университете, сообщает «Матч ТВ».
«Все нормально. Экзамены сдал, осталось защититься», — сказал Тюкавин.
Футболист также рассказал, какую оценку получил за государственный экзамен.
«Четверку поставили», — отметил форвард.
Тюкавин не стал раскрывать тему дипломной работы.
«Позже скажу», — ответил игрок с улыбкой.
На вопрос, идет ли он на красный диплом, нападающий ответил коротко:
«Вроде бы нет».
Тюкавин также отреагировал на шутку о том, не пишет ли за него диплом искусственный интеллект.
«Точно не искусственный», — сказал футболист.
Тюкавину 23 года. В минувшем сезоне форвард провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.