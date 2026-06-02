Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
П1
2.85
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
П1
1.09
X
10.50
П2
26.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
П1
2.35
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
ЦСКА продлил контракт с 40-летним Акинфеевым

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 40-летним вратарем рассчитано до лета 2027 года.

Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1990 года. За первую команду он дебютировал в марте 2003 года и с тех пор провел за армейцев 818 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 742 мяча и 327 раз оставил своим ворота в неприкосновенности.

С ЦСКА Акинфеев выиграл 23 титула: шесть раз становился чемпионом РПЛ, восемь раз выигрывал Кубок России и восемь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА (2005).

Будущий сезон станет 24-м в профессиональной карьере Акинфеева. Он повторит достижение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггза (1990−2014, 24), а также вплотную приблизится к защитнику «Милана» Паоло Мальдини (1984−2009, 25) и нападающему «Ромы» Франческо Тотти (1992−2017, 25), которые дольше всех в истории защищали цвета одного клуба.

В минувшем сезоне Акинфеев провел 21 матч, в которых пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл на ноль. Концовку сезона он пропустил из-за осложнения после травмы и воспаления.

ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.