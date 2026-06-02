ЦСКА продлил контракт с 40-летним Акинфеевым

Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1990 года. За первую команду он дебютировал в марте 2003 года и с тех пор провел за армейцев 818 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 742 мяча и 327 раз оставил своим ворота в неприкосновенности.