ЦСКА продлил контракт с 40-летним Акинфеевым

Соглашение с 40-летним вратарем рассчитано до лета 2027 года.
Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1990 года. За первую команду он дебютировал в марте 2003 года и с тех пор провел за армейцев 818 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 742 мяча и 327 раз оставил своим ворота в неприкосновенности.
С ЦСКА Акинфеев выиграл 23 титула: шесть раз становился чемпионом РПЛ, восемь раз выигрывал Кубок России и восемь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА (2005).
Будущий сезон станет 24-м в профессиональной карьере Акинфеева. Он повторит достижение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггза (1990−2014, 24), а также вплотную приблизится к защитнику «Милана» Паоло Мальдини (1984−2009, 25) и нападающему «Ромы» Франческо Тотти (1992−2017, 25), которые дольше всех в истории защищали цвета одного клуба.
В минувшем сезоне Акинфеев провел 21 матч, в которых пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл на ноль. Концовку сезона он пропустил из-за осложнения после травмы и воспаления.
ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.