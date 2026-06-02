«Индепендьенте» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Барко

Член совета директоров аргентинского «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико прокомментировал ход переговоров по возможному переходу полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.
Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский клуб заинтересован в аренде футболиста сроком на один год.
«Переговоры со “Спартаком” в процессе. Вчера мы сделали предложение, которое было отклонено. Это логично, в рамках любых переговоров обычно так и бывает, что первое предложение отклоняется. Но у нас есть возможность улучшить предложение, над чем мы работаем. Мы верим, что переговоры придут к хорошему финалу», — заявил Саенс Рико в интервью Odds.ru.
В сезоне-2024/25 27-летний Эсекьель Барко провел в составе «Спартака» 37 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.