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«Индепендьенте» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Барко

Эсекьель Барко может отправиться в аргентинский клуб.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Член совета директоров аргентинского «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико прокомментировал ход переговоров по возможному переходу полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский клуб заинтересован в аренде футболиста сроком на один год.

«Переговоры со “Спартаком” в процессе. Вчера мы сделали предложение, которое было отклонено. Это логично, в рамках любых переговоров обычно так и бывает, что первое предложение отклоняется. Но у нас есть возможность улучшить предложение, над чем мы работаем. Мы верим, что переговоры придут к хорошему финалу», — заявил Саенс Рико в интервью Odds.ru.

В сезоне-2024/25 27-летний Эсекьель Барко провел в составе «Спартака» 37 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.