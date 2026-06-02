Хомуха считает, что Тороп будет основным вратарем ЦСКА в следующем сезоне

«Раз уж ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым, значит, он еще чувствует в себе силы и сохраняет мотивацию, чтобы продолжать помогать клубу и передать опыт более молодым партнерам по команде. Но Игорь Владимирович уже больше как наставник воспринимается игроками, нежели как партнер. При этом Владиславу Торопу, который на протяжении последних двух сезонов был основным вратарем в Кубке России, наверное, пришло время стать основным и в РПЛ, а капитан в случае необходимости будет помогать», — заявил Хомуха.