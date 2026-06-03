Гусев — после ухода из «Динамо»: Есть интерес от команд РПЛ

«Пока ничего конкретного не могу сказать, на сегодняшний день. Веду ли переговоры? Интерес от команд Премьер-Лиги есть, но какой-то конкретики пока никакой нет. Но остается только стараться», — заявил Гусев в интервью «Евро-Футбол.ру».