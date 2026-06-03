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Гусев — после ухода из «Динамо»: Есть интерес от команд РПЛ

Ролан Гусев перестал тренировать московское «Динамо» в мае 2026-го.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский специалист Ролан Гусев высказался о своих перспективах после ухода с поста главного тренера московского «Динамо».

В конце мая московское «Динамо» сообщило о прекращении сотрудничества с Роланом Гусевым. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение со специалистом, а новым главным тренером команды стал немец Сандро Шварц.

«Пока ничего конкретного не могу сказать, на сегодняшний день. Веду ли переговоры? Интерес от команд Премьер-Лиги есть, но какой-то конкретики пока никакой нет. Но остается только стараться», — заявил Гусев в интервью «Евро-Футбол.ру».

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России. Также команда дошла до финала Пути РПЛ в Кубке страны.