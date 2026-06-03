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Генич: Надеюсь, в понимании Мостового я «футбольный человек»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о словах Александра Мостового в адрес наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал Мусаева «нефутбольным человеком» и заявил, что тренер должен покинуть свой пост после неудачного сезона.

— В отличие от большинства коллег, у вас за плечами карьера профессионального футболиста. Насколько это помогает в работе?

— Это помогало, помогает и будет помогать. Да, сейчас многие журналисты и блогеры понимают футбол лучше иных действующих игроков. Но на поле происходящее воспринимается иначе, чем со стороны. И тут мой опыт выступлений на не самом плохом уровне оказывается весьма кстати.

— Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?

— Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история — когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал». Тот же Бубнов, еще до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид. Если Мостовой назовет меня «полуфутболистом» — ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет, — приводит слова Генича «Советский спорт».

Константин Генич является воспитанником московского «Спартака». Он играл на позиции полузащитника и известен по выступлениям за подмосковные «Химки» и пермский «Амкар». В 2006 году в возрасте 28 лет Генич завершил футбольную карьеру из-за тяжелой травмы колена.