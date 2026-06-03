Генич: Надеюсь, в понимании Мостового я «футбольный человек»

— Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история — когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал». Тот же Бубнов, еще до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид. Если Мостовой назовет меня «полуфутболистом» — ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет, — приводит слова Генича «Советский спорт».