Генич: Надеюсь, в понимании Мостового я «футбольный человек»

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой назвал Мусаева «нефутбольным человеком» и заявил, что тренер должен покинуть свой пост после неудачного сезона.
— В отличие от большинства коллег, у вас за плечами карьера профессионального футболиста. Насколько это помогает в работе?
— Это помогало, помогает и будет помогать. Да, сейчас многие журналисты и блогеры понимают футбол лучше иных действующих игроков. Но на поле происходящее воспринимается иначе, чем со стороны. И тут мой опыт выступлений на не самом плохом уровне оказывается весьма кстати.
— Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?
— Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история — когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал». Тот же Бубнов, еще до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид. Если Мостовой назовет меня «полуфутболистом» — ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет, — приводит слова Генича «Советский спорт».
Константин Генич является воспитанником московского «Спартака». Он играл на позиции полузащитника и известен по выступлениям за подмосковные «Химки» и пермский «Амкар». В 2006 году в возрасте 28 лет Генич завершил футбольную карьеру из-за тяжелой травмы колена.