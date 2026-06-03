«Пока думаем». Отец Сперцяна — о трансфере в Саудовскую Аравию

Ранее телеграм‑канал «Mash на спорте» сообщил, что Сперцян согласился перейти в саудовский клуб «Аль‑Ахли». По данным источника, полузащитнику предложили трехлетний контракт с зарплатой около 10 млн евро в год плюс бонусы, а переговоры вышли на решающую стадию.
— Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем, — сказал Мкртыч Сперцян.
В сезоне-2025/26 Сперцян сыграл за «Краснодар» в 42 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 18 результативных передач. Полузащитник стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» (13+16).
25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.