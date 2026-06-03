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Губерниев призвал Сперцяна отказаться от предложения Саудовской Аравии

Эдуард Сперцян может перейти в Саудовскую Аравию.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против возможного перехода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Саудовской Аравии и призвал футболиста продолжить карьеру в России, чтобы бороться за чемпионский титул. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Эдуарда есть выбор: либо прозябание в Саудовской Аравии, либо яркая борьба за золото РПЛ. Это прозябание может быть футбольным, но не финансовым. Сперцяну нужно решать. Оставайся, дорогой друг Сперцян, в “Краснодаре”, поборись за чемпионство, порадуй российских болельщиков», — сказал Губерниев.

Ранее СМИ сообщили, что Сперцян согласился на переход в «Аль-Ахли». По информации источников, саудовский клуб готов предложить полузащитнику зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2025/26 25-летний футболист провел за «Краснодар» 42 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 18 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил московскому «Спартаку». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти решающими стали промахи Боселли и Кевина Ленини. Для «Спартака» этот трофей стал пятым в российской истории клуба и 15-м с учетом турниров времен СССР и СНГ.

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