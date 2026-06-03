Губерниев призвал Сперцяна отказаться от предложения Саудовской Аравии

В суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил московскому «Спартаку». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти решающими стали промахи Боселли и Кевина Ленини. Для «Спартака» этот трофей стал пятым в российской истории клуба и 15-м с учетом турниров времен СССР и СНГ.