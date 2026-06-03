«Спартак» в июле проведет товарищеские матчи против «Рубина» и «Локомотива»

Сезон-2025/2026 в РПЛ завершился для «Спартака» на четвертом месте, «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата, а «Рубин» на восьмом месте. Чемпионом России стал «Зенит», завоевавший золото в седьмой раз в восьми последних розыгрышах.