«Спартак» в июле проведет товарищеские матчи против «Рубина» и «Локомотива»

«Спартак» в июле проведет два товарищеских матча, сообщила пресс-служба клуба.
В среду, 8 июля, красно-белые на «Лукойл Арене» сыграют против «Рубина», а в субботу, 11-го, встретятся с «Локомотивом» на «РЖД Арене».
«О порядке посещения этих матчей болельщиками мы сообщим дополнительно», — говорится в телеграм-канале «Спартака».
Сезон-2025/2026 в РПЛ завершился для «Спартака» на четвертом месте, «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата, а «Рубин» на восьмом месте. Чемпионом России стал «Зенит», завоевавший золото в седьмой раз в восьми последних розыгрышах.
«Спартак» при этом завоевал Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар».
«Красно-белые» с началом летнего трансферного окна обсуждают с «Индепендьенте» переход или трансфер игрока Эсекьеля Барко, играющего там с 2024 года.