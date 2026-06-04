Тюкавин рассказал о недавней встрече с Овечкиным

Овечкин прилетел в отпуск из Вашингтона в Москву 13 мая.
— Да, удалось встретиться с Сашей Овечкиным. Просто увиделись, пообщались обо всем, как всегда. Сказал, что увидимся в отпуске. В баню не ходили, как понял, у него много съемок — перед отлетом из Москвы решил отсняться, поэтому времени нет. Пока не запланировали рыбалку или баню, в отпуске увидимся. Не разговаривали с ним о контракте с «Вашингтоном», поинтересуюсь, — ответил Тюкавин на вопрос журналистов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Форвард является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» завершится 1 июля. После этого форвард может стать неограниченно свободным агентом.