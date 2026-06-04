«Виноваты или все, или никто». Слишкович — о фиаско «Краснодара»

«Что бы я сказал футболистам после потери двух титулов за неделю? Нет универсального правила: окей, мы проиграли, сейчас я скажу вот это, и все будет в порядке. Тренер знает своих игроков, чувствует, с кем и как разговаривать. Болельщиков я тоже понимаю. Но ни Боселли, ни Ленини ни в чем не виноваты! Виноваты или все, или никто. Да, у Боселли был момент — в 9 случаях из 10 он забил бы, но сейчас Лунев не позволил.



Никто не хотел забить сильнее самого Боселли — и с “Динамо”, и в Кубке. Он после такого давления не спрятался перед серией пенальти. Мог ведь сказать: “Спина болит”. Но проявил характер. Не получилось — бывает. Возьмите того же Боселли в “Пари НН” — сколько важных голов он забил! Хуан доказал, что заслуживает играть в “Краснодаре”. Иногда становишься героем, иногда — нет», — сказал Слишкович.