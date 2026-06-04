Слишкович предсказал «Спартаку» и «Динамо» борьбу за титул в РПЛ

«Сложно загадывать. Но помимо “Зенита” и “Краснодара”, думаю, увидим реальную битву “Спартака” и “Динамо” за чемпионство. Сандро Шварц — отличный тренер. За последние пять-шесть лет самый интересный футбол в России, что я видел, был у его “Динамо”: с прессингом, топовой физической подготовкой. Сейчас у “Динамо” сильный состав, у “Спартака” тоже. Игроки поняли, что можно бороться за титул. Думаю, увидим не двух претендентов на чемпионство, а трех-четырех», — сказал Слишкович.