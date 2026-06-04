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Слишкович предсказал «Спартаку» и «Динамо» борьбу за титул в РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился ожиданиями от следующего сезона РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

«Сложно загадывать. Но помимо “Зенита” и “Краснодара”, думаю, увидим реальную битву “Спартака” и “Динамо” за чемпионство. Сандро Шварц — отличный тренер. За последние пять-шесть лет самый интересный футбол в России, что я видел, был у его “Динамо”: с прессингом, топовой физической подготовкой. Сейчас у “Динамо” сильный состав, у “Спартака” тоже. Игроки поняли, что можно бороться за титул. Думаю, увидим не двух претендентов на чемпионство, а трех-четырех», — сказал Слишкович.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». «Спартак» завершил чемпионат на четвертом месте, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. «Динамо» завершило сезон на седьмой строчке.

В новом сезоне «Динамо» будет тренировать немец Сандро Шварц, который возглавлял «бело-голубых» с 2020 по 2022 год.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.