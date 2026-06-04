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Алаев назвал РПЛ самой безопасной лигой мира

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев отметил снижение числа различных инцидентов благодаря системе идентификации болельщиков (Fan ID).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Fan ID стал обязательным документом для посещения матчей РПЛ с 1 декабря 2022 года. Также он необходим для попадания на финал Кубка России и на матч за Суперкубок страны.

— Российская премьер-лига, не побоюсь этого слова, является самой безопасной лигой мира. Во многом это результат государственной политики и системы идентификации болельщиков. Раньше действительно случались различные инциденты, не только с файерами. Сейчас же, когда мне приносят отчеты по итогам сезона, читать их становится очень скучно. Есть еще немного людей, которые злоупотребляют алкоголем, в среднем один такой случай на матч. Но в целом серьезных происшествий практически не остается, — сказал Алаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Пиво на стадионы мы пока еще не вернули, но это уже тема для отдельной дискуссии и другой сессии. Поэтому всех ждем на стадионах. У нас абсолютно безопасно», — добавил президент РПЛ.

Введение Fan ID вызвало бойкот со стороны ряда крупным фанатских объединений российских топ-клубов и привело к снижению посещаемости матчей большинства команд. В июле 2025 года Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах.