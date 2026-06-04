Алаев назвал РПЛ самой безопасной лигой мира

— Российская премьер-лига, не побоюсь этого слова, является самой безопасной лигой мира. Во многом это результат государственной политики и системы идентификации болельщиков. Раньше действительно случались различные инциденты, не только с файерами. Сейчас же, когда мне приносят отчеты по итогам сезона, читать их становится очень скучно. Есть еще немного людей, которые злоупотребляют алкоголем, в среднем один такой случай на матч. Но в целом серьезных происшествий практически не остается, — сказал Алаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).