В «Спартаке» назвали Дзюбу выдающимся футболистом

37-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за первую команду с 2006 по 2015 год. В феврале 2015 года было объявлено, что футболист перейдет в «Зенит» из Санкт-Петербурга.
«Артем Дзюба — выдающийся футболист. И мы ему благодарны», — сказал Некрасов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не исключил возвращения Дзюбы. За основную команду нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.
Две недели назад Артем Дзюба заявил, что покинет тольяттинский «Акрон» и летом станет свободным агентом. Нападающий выступал за клуб с сентября 2024 года.