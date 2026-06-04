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В «Спартаке» назвали Дзюбу выдающимся футболистом

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о бывшем игроке клуба Артеме Дзюбе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

37-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за первую команду с 2006 по 2015 год. В феврале 2015 года было объявлено, что футболист перейдет в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Артем Дзюба — выдающийся футболист. И мы ему благодарны», — сказал Некрасов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не исключил возвращения Дзюбы. За основную команду нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.


Две недели назад Артем Дзюба заявил, что покинет тольяттинский «Акрон» и летом станет свободным агентом. Нападающий выступал за клуб с сентября 2024 года.

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